Hilfe für Wohnbau-und Gewerbeflächen in Westerkappeln

Ausverkauft: Lediglich eine rund 5000 Quadratmeter große Fläche steht derzeit noch im Gartenkamp zum Verkauf.

Archiv/Mareike Stratmann

Westerkappeln. Die Gemeinde Westerkappeln sucht händeringend Flächen für neue Siedlungs- und Gewerbegebiete. Just hat der Rat einen Nachtragshaushalt genehmigt, durch den der Kreditrahmen um 1,7 auf 8,7 Millionen Euro erweitert worden ist. Mit den zusätzlichen Darlehen will die Kommune eine 20 Hektar große Hofstelle kaufen, die sie als Tauschfläche in der Hand haben möchte (wir berichteten). Bei der Suche nach und der Entwicklung von Bauland erhofft sich die Gemeinde nun Hilfe der Landesentwicklungsgesellschaft NRW.Urban.