Huhu! Mit einem Fuß in die Luft gestreckt versucht Hannah Bredefeld, die Aufmerksamkeit des Ponys auf sich zu ziehen.

Araann J. Christoph

Westerkappeln. Hannah Bredefeld sitzt in der grünen, blühenden Wiese und hebt einen Fuß in die Höhe. „Hierhin gucken!“ ruft sie. Das vierjährige Pony „Summer“ guckt zu ihr hinüber. Da klickt die Kamera im passenden Moment, in dem Summer und dessen Reiterin, die siebenjährige Pia Niemeyer aus Westerkappeln, direkt in die Linse schauen.