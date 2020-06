Westerkappeln. Wenn die Corona-Krise einen positiven Effekt hatte, sagt Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer, dann den, dass das Handeln vieler Menschen zwangsläufig nachhaltiger geworden sei. Das gelte vor allem für das Mobilitätsverhalten: „Wo früher lange Anfahrtswege für Besprechungen in Kauf genommen wurden, sind jetzt Videokonferenzen selbstverständlich.“ Auch regionale Produkte seien wieder gefragt– vor allem, um scheinbar endlose Lieferketten zu vermeiden.

