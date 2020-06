Westerkappeln. Hier und da ein bisschen Farbe, dort eine andere Gestaltung sonst schmuckloser Fenster, dazu einige grafische Elemente, Blumenkästen und Kräuterbeete sowie ein paar neue Stadtmöbel – fertig ist das neue Dorfbild Westerkappelns. Klingt einfach, könnte es auch sein, wenn denn die Eigentümer der Immobilien im Ortskern mitziehen. Das ist das Fazit der Beratungen über das Fassadenkonzept, das am Dienstag im Bauausschuss vorgestellt wurde.

