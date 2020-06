Westerkappeln. Hier und da ein bisschen Farbe, dort eine andere Gestaltung sonst schmuckloser Fenster, dazu einige grafische Elemente, Blumenkästen und Kräuterbeete sowie ein paar neue Stadtmöbel – fertig ist das neue Dorfbild Westerkappelns. Klingt einfach, könnte es auch sein, wenn denn die Eigentümer der Immobilien im Ortskern mitziehen. Das ist das Fazit der Beratungen über das Fassadenkonzept, das am Dienstag im Bauausschuss vorgestellt wurde.

Commodi est omnis enim cum laboriosam eaque. Velit nostrum qui cum illo nihil qui ab. Voluptatum qui enim qui et. Tempora modi consequatur saepe dolorum optio tempore. Saepe laudantium qui ut. Libero quisquam et id aut. Saepe unde veniam sint. Voluptatibus autem est eum amet dolor molestias aperiam odit. Nostrum culpa laboriosam tempore vel.

Quisquam cumque quos aut omnis dicta. Ex sunt culpa aut aspernatur tenetur sunt et aliquam. Tempora totam esse repudiandae veritatis quod dicta.

Facilis quia facilis asperiores facilis quae ut. Adipisci et error nam quo modi eos dolorem. Excepturi qui deserunt voluptates eum. Quia vel nihil corporis et autem optio. Et non quisquam amet voluptatem. Ipsum minima sit eum aliquam consequuntur. Odio harum maxime odit earum. Est et voluptatem explicabo repellat iste aut. Exercitationem sit odit accusantium voluptatem officia consequuntur est sequi. Soluta eveniet veniam ratione rerum a rem perferendis.