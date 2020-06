Anita Kipp und Ansgar Heilker, Vorstände der Volksbank Westerkappeln-Saerbeck e.G., ist durch das Coronavirus das Jubiläumsjahr ziemlich verhagelt worden.

Tobias Vieth

Westerkappeln. Wirtschaftskrisen? Damit könnte man in der Chronik der Volksbank Westerkappeln-Saerbeck ganze Kapitel füllen. Zwei Weltkriege, dazwischen eine Spanische Grippe, eine Weltwirtschaftskrise und in jüngerer Vergangenheit die Finanzkrise stehen da – unter anderem. „Die Volksbanken sind krisenerprobt“, sagt Bankvorstand Ansgar Heilker. Und doch haben die Coronakrise und ihre aufziehenden wirtschaftlichen Folgen ihre ganz eigenen Begleitumstände in den Bankalltag des 2019 fusionierten Instituts gebracht.