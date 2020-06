Westerkappeln. Die Bürgergemeinschaft Westerkappln hat das Thema „Carsharing“ mit einem Antrag auf die politische Agenda der Gemeinde gesetzt. Sie möchte das „Stadtteilauto Osnabrück“ in den Ratsgremien vorgestellt wissen. Der CDU-Ortsverband hat sich bereits im Rahmen eines öffentlichen Webinars, zu dem über die sozialen Netzwerke eingeladen wurde, damit beschäftigt.

