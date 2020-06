Auf geht`s: Mit dem symbolischen ersten Spatenstich haben Investor Thorsten Lorenz und die beiden Betreiber Pasqual Stille und Matthias Delfs (von links) die Bauarbeiten für die neue Pflegewohngemeinschaft an der Kreuzstraße in Angriff genommen.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Aller Anfang ist schwer. Pasqual Stille und Matthias Delfs können ihre Spaten kaum in den Schotter stechen, so verfestigt ist der Boden. Für den Bagger, der wenig später anrollt, dürfte das kein Problem werden. Er hebt die Baugrube für die neuen Pflegewohngemeinschaft aus, die jetzt an Kreuzstraße errichtet wird.