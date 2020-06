Westerkappeln. Freier Eintritt ins Freibad für Grundschulkinder und Feuerwehrleute aus Westerkappeln. Mit dieser Forderung überraschte die SPD-Ratsfraktion zu Jahresbeginn im Rahmen der Haushaltsberatungen. Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer findet die Idee „auch gut und richtig“. Doch sie hat Angst vor einem Bauchklatscher. Denn es gibt rechtliche Bedenken.

