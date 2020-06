Westerkappeln. Vor fast fünf Jahren hat der Rat beschlossen, einen Bebauungsplan für den Ortskern aufzustellen. Ein Entwurf liegt bis heute nicht vor. Ziel sollte vor allem sein, die Ansiedlung von Spielotheken im historischen Zentrum zu verhindern.

