Der Verein Verein „Das Kappelner Band“ hat schon diverse goldene Akzente gesetzt. Das sollen aber nur die ersten Schritte für eine Neubelebung des Ortskerns gewesen sein.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Im Gemeindehaushalt sind 40.000 Euro für den Verein „Das Kappelner Band“ reserviert. So wie es ausschaut, wird der Rat das Geld auch locker machen. Katja Otte, Vorsitzende vom Kappelner Band, hat in der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses vorgestellt, was der Verein mit dem Zuschuss zu tun gedenkt. „Das kann ein großer Gewinn für die Gemeinde werden“, lobte Wolfgang Jonas, CDU-Fraktionsvorsitzende, das Konzept.