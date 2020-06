So soll der Neustart an der Grundschule am Bullerdiek klappen

Für die Grundschule am Bullerdiek werden Toilettenwagen aufgestellt.

Anke Beimdiek

Westerkappeln. Von Montag an soll in den Grundschulen in NRW nach Wunsch des Schulministeriums wieder der Normalbetrieb herrschen. Eine Rückkehr in den gewohnten Alltag, wie ihn Lehrer, Eltern und Kinder aus der Zeit vor der Corona-Krise kennen, gibt es damit aber nicht. Dennoch begrüßen die Lehrer den Neustart: „Wir freuen uns auf die Schüler“, sagt Anne Frickenstein, Schulleiterin der Grundschule am Bullerdiek.