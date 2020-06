Mitglieder des Hauptausschusses führten am Dienstag in der Schulaula eine lange Debatte über den Nachtragshaushalt.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Ist die geplante Sanierung des Freibades am Bullerteich in Gefahr? Die SPD scheint das zu befürchten, wie in der vergangenen Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses deutlich wurde. Eine Empfehlung zum Nachtragshaushalt kam in der Sitzung am Ende nicht zustande.