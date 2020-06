Gerd Hillemeier (2.von links) ist in der Zukunft angekommen. Er hat jetzt Glasfaser. Die Familie ist der erste Haushalt in den Westerkappelner Außenbereichen, die einen Breitbandanschluss bekommen hat. Zur Feier des Tages überreichte Bauleiter Henry Van der Kamp einen Blumenstrauß, Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer und Projektleiter Ben Meijer gratulierten auch.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Gerd Hillemeier hat sich die vergangenen Jahre oft in Geduld üben müssen. Im Internet ging´s bei ihm zu Hause an der Ibbenbürener Straße nur im Schneckentempo voran. Seit Donnerstag ist der 54-Jährige in der Zukunft angekommen. Er hat einen Glasfaseranschluss.