Die Vorsitzende des Nabu-Kreisverbandes Kerstin Panhoff hat Familie Ebke für ihre ökologisch vorbildliche Streuobstwiese die Auszeichnung „Eulenfreundliches Haus“ verliehen. Friedhelm Scheel hatte auf dem Grundstück eine Nisthilfe angebracht.

Anke Beimdiek

Westerkappeln. Dass sich der Steinkauz hier pudelwohl fühlt, ist eigentlich gar kein Wunder. Schon seit vielen Jahren hängt in einem Apfelbaum der Familie Ebke an der Tecklenburger Straße eine Niströhre, in der schon einige Generationen von Käuzen großgeworden sind.