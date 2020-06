Das Seniorenservicebüro an der Kirchstraße 20 ist wieder geöffnet.

Initiative Altern e.V.

Westerkappeln. Die Corona-Krise scheint deutlich abzuflachen. In vielen Bereichen normalisiert sich das normale gesellschaftliche Leben wieder. Auch der Verein „Initiative Altern“ öffnet wieder sein Seniorenservicebüro an der Kirchstraße 20 in Westerkappeln.