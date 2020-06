Die Westerkappelner Grünen, hier vertreten durch Christiane Blanke, Martin Laumann-Stening und Lloyd Dean, spenden 5000 Euro an den Trägerverein „Eden 2020“ für die Einrichtung des Bio-Ladens mit Café im Zentrum von Westerkappeln. Angelika Oberbeckmann und Udo Gernand vom Vorstand nahmen die Starthilfe erfreut entgegen.

Astrid Springer

Westerkappeln. Für das Projekt Bio-Café und Bioladen laufen die Dinge derzeit rund. Nach erfolgreichem Werkstatt-Café in der Vorweihnachtszeit und gut nachgefragtem Baustellen-Tag haben Bündnis 90/Die Grünen am Dienstagabend einen Scheck in Höhe von 5000 Euro als Starthilfe überreicht.