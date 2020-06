Westerkappeln. „Der tut nichts. Der will nur spielen“. Das sind laut einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung die häufigsten Aussagen von Hundebesitzern. Verhasst seien solche Sätze aber bei Spaziergängern, Joggern und Jägern. Das Ordnungsamt kündigt verstärkte Kontrollen der Anleinpflicht an.

