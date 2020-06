Westerkappeln. Die Zeit drängt: Noch in diesem Jahr muss die Gemeinde Westerkappeln die geplante Sanierung eines Wirtschaftswegs zwischen Westerbeck und Seeste sowie den Neubau einer Brücke über die Düsterdieker Aa abschließen, um Mittel aus öffentlichen Fördertöpfen für die Maßnahme zu bekommen. Es geht um 273.000 Euro aus einem Landesprogramm zur Verbesserung der ländlichen Infrastruktur.

