Westerkappeln. Bei den bislang letzten Fahrgastzählungen der Regionalverkehrsgesellschaft Münsterland (RVM) unter Normalbedingungen wurden auf der Schnellbuslinie S 10 rund 1250 Fahrgäste gezählt. Diese Frequenz ist im April regelrecht eingebrochen. „Die Fahrgastzahlen in den Bussen sind in dem Monat insgesamt um 75 Prozent gesunken. Auch auf der Linie S 10 wurde ein Rückgang in dieser Größenordnung registriert“, bestätigt Pressesprecher Björn Lindner auf Nachfrage.

