Mit Abstand und mit Mundschutz haben rund 30 Gläubige den ersten Gottesdienst nach der langen Corona-Zwangspause in der Stadtkirche gefeiert.

Anke Beimdiek

Westerkappeln. Mit Mundschutz und viel Abstand, schwingend und schnipsend anstelle des Gesangs. So sind an Pfingsten in den evangelischen Kirchen in Westerkappeln erstmals seit Einführung der Kontaktbeschränkungen wieder Gottesdienste gefeiert worden: am Pfingstsonntag in der Stadtkirche, Pfingstmontag dann in der Kirche in Hambüren.