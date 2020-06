Für die Anlieferung von Sondermüll staute sich der Verkehr am Samstagvormitag bis weit auf die Heerstraße zurück.

IVZ

Westerkappeln. Das von vielen Verkehrsexperten befürchtete Chaos auf den Straßen ist am Pfingstwochenende ausgeblieben. Dafür stauten sich am Samstag die Autos vor dem Bauhof am Burgweg. Bei der Annahme von Sondermüll gab es offenbar Schwierigkeiten.