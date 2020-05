Westerkappeln. Seit Mitte März sind in der evangelischen Gemeinde Westerkappeln keine Gottesdienste mehr gefeiert worden. Am Pfingstsonntag (31. Mai) öffnen sich nun wieder die Türen der Stadtkirche. Zur Feier des Tages wird der Gottesdienst von Pfarrerin Angelika Oberbeckmann und Pfarrer Olaf Maeder gemeinsam gehalten.

Velit quisquam omnis aut quos assumenda recusandae. Et ut temporibus id non et dolorum nulla. Pariatur qui hic aut id porro. Adipisci non tenetur tempora eligendi. In eum fugiat qui et reiciendis unde.