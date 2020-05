Westerkappeln. Die Corona-Krise hat den Alltag von Kindern und Jugendlichen auf den Kopf gestellt. Mögen sich einige am Anfang vielleicht noch über die viele schulfreie Zeit gefreut haben, ist das längst Sorgen, Ängsten und Langeweile gewichen: „Viele leiden darunter, dass sie ihre Freunde nicht treffen dürfen“, berichtet Dennis Heger, Leiter des Jugendzentrums „JoyZ“. „Sie wissen nicht mehr, was sie zuhause machen sollen oder haben Angst, erst sich und dann ihre Großeltern anzustecken.“

