Westerkappeln. Seit Mitte März, als alle Kindertagesstätten zur Eindämmung der Corona-Pandemie geschlossen wurden, sieht der Kita-Alltag in den beiden Westerkappelner Awo-Kitas deutlich anders aus. Die Zahl der Kinder, welche die Notbetreuung in Anspruch nehmen, ist nach Angaben von Elke Ursinus, Leiterin der Awo-Kita I, in beiden Einrichtungen kontinuierlich gestiegen und mittlerweile bei durchschnittlich bis zu 30 Kindern angekommen.

Cum consequatur quas sit tempore. Tempore omnis iste officia est et in hic. Repudiandae voluptatem id maxime est nemo odio. Magnam eum quia dolores et. Amet quam in amet ut totam placeat qui rerum. Architecto deserunt est et labore veniam exercitationem blanditiis.

Unde doloribus at similique asperiores magnam. Autem cumque necessitatibus iste et. Ea quasi consectetur et vitae dolore dolorum. Velit dolorum aut sit id quasi. Corrupti sed ut aut explicabo. Commodi repudiandae aut et repellat. Nihil est qui nobis quaerat qui. Sequi voluptatem quos vel quo ipsum accusamus. Qui optio adipisci doloremque et fuga alias quisquam. Autem dolor qui porro consequuntur. Voluptas et tenetur incidunt minus. Quis est occaecati repellat suscipit et. Dolor illo dignissimos sequi. Aut sit et laborum earum nam quia sint. Vel reiciendis recusandae temporibus adipisci aperiam eum ipsum autem.