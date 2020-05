Lediglich 14 Westerkappelner Einwohner sind seit Beginn der Epidemie positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mit acht gleichzeitig Infizierten wurde am 21. April der Höchststand im Ort erreicht.

dpa/Jens Büttner

Westerkappeln. Seit mehr als einer Woche ist Westerkappeln coronafrei. Zumindest gibt es solange keine bestätigten Fälle von mit dem Virus infizierten Bürgern mehr, die sich in der Isolierung befinden. Die Gemeinde gehörte seit der ersten bekannt gewordenen Infektion im Kreis Steinfurt am 9. März eh nicht zu den Hotspots in der Region.