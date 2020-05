Das Team in der Secondhand-Boutique "Bunter Knopf" - hier stellvertretend (von links) Elke Jannaber, Karien Wienkämper und Doris Tenberg - freut sich auf die Wiedereröffnung am 26. Mai.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Die Secondhand-Boutique „Bunter Knopf“ an der Hanfriedenstraße 17 in Westerkappeln öffnet am Dienstag, 26. Mai, wieder.