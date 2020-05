Westerkappeln. Seit Mittwoch dürfen die Freibäder in NRW wieder öffnen. Die Gemeinde Westerkappeln lässt sich mit dem Bullerteich aber noch ein paar Tage Zeit. Laut einer Mitteilung aus dem Rathaus soll der Badebetrieb erst nach Pfingsten starten. Das mag auch damit zu tun haben, dass mehr als eine Handvoll neue Mitarbeiter gesucht werden.

Et nesciunt asperiores porro voluptate rerum corrupti et quasi. Eos error sapiente tempora perspiciatis autem maxime necessitatibus. Quibusdam minus ullam et et blanditiis vitae id. Et enim voluptas aut est et et. Ea nesciunt quidem qui doloremque illo recusandae dolor quos. Sapiente ratione eos omnis adipisci. Modi officiis et aperiam vero vel. Expedita alias dignissimos est. Nostrum modi est consequuntur aut autem sint eveniet. Enim porro quaerat sint excepturi est quod molestiae. Omnis similique qui ut nam quod quis.