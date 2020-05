Verein „Eden 2020“ will Bioladen mit Café im ehemaligen Radladen eröffnen CC-Editor öffnen

Der große Raum für Bioladen und Café ist noch eine Baustelle. Angelika Oberbeckmann, Vorsitzende des Trägerveriens "Eden 2020", und Beisitzer Udo Gernand zeigen aber schon mal den Plan, wie es werden soll. Am Freitag können sich alle Interessierten bei einem "Tag der offenen Baustelle" ein Bild davon machen.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Der Verein "Eden 2020" will in einem ehemaligen Fahrradladen einen Bioladen eröffnen. Am Freitag, 22. Mai, können Interessierte sich die Fortschritte beim "Tag der offenen Baustelle" ansehen.