Westerkappeln/Tecklenburg. Die Corona-Krise hat den Eventcaterer Wiesmann aus Westerkappeln mit voller Wucht erwischt. „Wir sind von Hundert auf Null gegangen“, sagt Firmenchef Sven Wiesmann zur Auftragslage. Aus der Not wird aber nun ein Neuanfang: In Kürze eröffnet das Unternehmen im Jagdschloss Habichtswald ein neues Hotel und schafft sich gleichzeitig mit dem Vertrieb einer ausgefallenen Gourmetbox ein drittes Standbein.

