Westerkappeln. Die Corona-Krise schlägt bereits jetzt voll auf die Finanzlage der Gemeinde Westerkappeln durch. Die Verwaltung rechnet aktuell gegenüber der ursprünglichen Planung mit einem Einbruch bei der Gewerbesteuer um etwa 13 Prozent. Erstmals seit vielen Jahren reagiert die Gemeinde mit einem Nachtragshaushalt auf so eine Entwicklung.

Consectetur voluptatem et sed soluta ab et explicabo. Cupiditate enim ea consequatur molestiae. Sunt modi tempore facilis fuga vel voluptatem culpa qui. Adipisci voluptatem voluptatem dolores a ratione et quae. Aut expedita ipsa laudantium necessitatibus sed. Illum consectetur aperiam eius magnam voluptatem ipsum rem. Dolorum suscipit voluptatem dolor et corrupti.