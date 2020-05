Westerkappeln. Am Mittwoch laden die Gemeinde Westerkappeln und das Unternehmen Deutsche Glasfaser (DG) zu einem Informationsabend über den Breitbandausbau in den Außenbereichen ein - als Videoversammlung im Internet. Dabei dürften die meisten Teilnehmer weder über einen leistungsfähigen Internetzugang noch eine gute Mobilfunkverbindung verfügen.

