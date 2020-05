Die Kommunalwahl in Westerkappeln findet voraussichtlich am 13. September statt.

Oliver Krato

Westerkappeln. Die Kommunalwahl in Westerkappeln findet voraussichtlich am 13. September statt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank Sundermann hatte unlängst vor dem Hintergrund der Beschränkungen durch die Corona-Krise seine Skepsis zum Wahltermin geäußert. Wolfgang Jonas, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion, teilt diese Bedenken nicht. Er könne die Gedankengänge Sundermanns nicht nachvollziehen, erklärt Jonas in einer Stellungnahme seiner Partei.