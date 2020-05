Beim Bauhof in Westerkappeln kann an bestimmten Terminen Grünschnitt abgegeben werden.

Frank Klausmeyer

Westerkappeln. In Ermangelung sonstiger Freizeitaktivitäten drehen viele Grundstücksbesitzer ihre Gärten gerade auf links. Neben Rasen- und Strauchschnitt fallen deshalb vielleicht noch mehr Grünabfälle an als sonst üblich. Wohin damit? Der Bauhof am Burgweg in Westerkappeln ist weiterhin nicht für Besucher geöffnet. Die Abgabe von Grünabfällen wird immerhin unter Einschränkungen ermöglicht.