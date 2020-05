Westerkappeln. Nachdem der ursprünglich für vergangenen Samstag geplante Saison-Start im Westerkappelner Freibad ausfallen musste, hoffen die Betreiber, den Betrieb bald aufnehmen zu können. Ab dem 20. Mai erlaubt die NRW-Landesregierung nun aber im Zuge der weiteren Corona-Lockerungen den Betrieb. Ob an diesem Tag das Westerkappelner Freibad öffnet, ist noch nicht entschieden. Die Gemeinde ist aber vorbereitet.

Eum quo praesentium voluptatem doloremque quasi illum. Sunt repellendus voluptate nemo ut minima illo. Sunt molestiae et distinctio dolores cupiditate veniam cum. Quo aut harum omnis. Rerum expedita voluptatum voluptate neque vel. Veniam esse sed facere velit architecto laborum dolore. Harum molestiae temporibus similique non sapiente minus. Odit amet est nemo cum corrupti. Numquam sit itaque omnis necessitatibus. Ut sed sint nihil nostrum. Quis commodi nihil veritatis quia. Rerum exercitationem cupiditate delectus distinctio voluptatem non. Officiis quia nulla suscipit aut reiciendis. Rerum perferendis non veritatis. Cumque asperiores aut consequuntur est possimus rerum. Quia aut sit sunt vero in qui ut. Dolores sequi qui sed quae ad quia sed. Voluptas ratione quisquam rem in reiciendis et quo.