Westerkappeln/Lotte. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) wagte vor ein paar Tagen die Prognose, dass an den Schulen bis weit ins kommende Schuljahr nur ein sehr eingeschränkter Unterricht möglich sein wird. Manfred Stalz, Leiter der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln, warnt ob solcher Prognosen vor den Risiken und Nebenwirkungen des Notbetriebs: „Jede Woche mehr ist für alle Beteiligten eine Belastung. Jede Woche mehr bedeutet auch mehr Bildungsungerechtigkeit.“

