Lotte/Westerkappeln. Die Abschlussklassen der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln sind bereits seit dem 23. April wieder im Schulalltag. Es gilt Präsenzpflicht. Lediglich zwei oder drei Schüler nähmen nicht am Unterricht teil, weil es im Familienkreis Personen gebe, die im Falle einer Coronainfektion einem erhöhten Krankheitsrisiko ausgesetzt wären, berichtet Schulleiter Manfred Stalz.

