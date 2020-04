Westerkappeln. Die Einschränkungen durch die Corona-Krise treffen auch die Fitnessbranche mit voller Wucht. In den Sportstudios sind alle Lichter ausgegangen. Philipp Ahlers, Mitbetreiber des Studios Viva Fitness an der Vidumstraße in Westerkappeln, spricht von einer „ungewissen Zeit“. Denn er weiß nicht, wie lange die Trainingsflächen gesperrt bleiben.

