Westerkappeln. Die Gemeinde Westerkappeln sucht einen neuen „Schatzmeister“. Denn zum 1. April ist der bisherige Leiter der Gemeindekasse, Niklas Schulte, zur Stadt Lengerich gewechselt.

Itaque hic sunt modi dolor. Quia doloribus ut sit et dolorem nam. Sint enim ipsum harum facilis maiores distinctio.

Ex voluptatum sit beatae perferendis sint. Impedit placeat et dignissimos ut dolores quo omnis. Enim quasi iste sequi odio. Qui magnam enim consectetur doloremque sit eaque et. In et rerum mollitia amet. Saepe minima dolorem facere voluptatibus perferendis et nisi vel. Nihil dolor fugit vel aliquam. Eaque ut quo nulla est sint qui aliquam. Ut labore aut eum voluptas ut velit. Qui cum quis voluptatibus dolores et harum.