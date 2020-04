Funktionstest: Mit einer simplen Sprühflasche aus dem Gartenmarkt zeigt Unternehmer Wolfgang Brommer-Reuß, wie Aerosole sich in der Luft verteilen. Seine Nichte und Mitarbeiterin Sandra Brommer ist mit der selbst entwickelten Mund-Nasen-Maske vor dem Einatmen winzigster Partikel geschützt. Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Der Mangel an Atemschutzmasken und anderen medizinischen Schutzausrüstungen behindert nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Kampf gegen das neuartige Coronavirus. Wolfgang Brommer-Reuß möchte zumindest in Westerkappeln Abhilfe schaffen.