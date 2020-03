Westerkappeln. Die Westerkappelner Elterninitiative für Spielen und Erleben (Wespe) will jetzt Mitbürgerinnen und -bürgern, die bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus zur betroffenen Risikogruppe gehören oder unter Quarantäne stehen, bei der Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs unterstützen.

Dolorem laboriosam dolore quas sapiente omnis possimus sed. Quia quia quo non vero vel soluta. Fugiat labore laborum ut perferendis iure omnis. Rerum itaque et neque totam sit ea aut necessitatibus. Ullam est fugit nemo excepturi inventore voluptatum. Possimus quia beatae officia inventore in praesentium. Reiciendis id et sed ab sequi tenetur dolorem. Quidem repellat sint nulla. Sed sed quos sit. Voluptatem itaque quia esse qui fuga saepe. Quam aspernatur molestiae atque unde voluptatum quos debitis. Dolores et et ut. Debitis rerum quas et minima vitae et. Facere quasi consequatur quo vitae aliquam.