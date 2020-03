Die Stühle sind in den meisten Gastronomiebetrieben hochgestellt. Kunden dürfen die Läden wegen der Corona-Pandemie nicht betreten. Fast überall gibt es aber einen Abhol- und Lieferservice. Foto: Anke Beimdiek

Westerkappeln. Sobald die Sonne im Frühling wieder höher steht, beginnt für Antonino Portale eigentlich die Hauptsaison. An schönen Tagen ist es nirgendwo in Westerkappeln so schwer, einen freien Platz zu finden wie an den Tischen vor seinem Eiscafé „Dolomiti“ an der Großen Straße. Jetzt bleiben die Tische leer.