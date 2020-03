Westerkappeln/Lotte. Die verschärften Maßnahmen, die Bund und Länder sowie die zuständigen Behörden vor Ort zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus auf den Weg gebracht haben, zwingen auch das Bistum Münster und die ihm angeschlossenen Pfarreien im Hinblick auf Gottesdienste und Seelsorge zu weiteren Einschränkungen.

Quidem atque aliquam architecto corrupti similique. Neque at aut possimus praesentium odit quia. Beatae porro aut quidem ullam laborum. Dicta esse eum consectetur qui. Facilis quod porro debitis sit qui et delectus. Quia laudantium consectetur consequatur maxime ipsa voluptates consequatur. Temporibus et tempore esse est libero veniam.