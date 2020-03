Die Umbauarbeiten für das Gebäude am Sennlicher Weg sind schon weit fortgeschritten. Jetzt droht der Abriss, weil ohne Baugenehmigung gearbeitet wurde. Foto: Frank Klausmeyer

Westerkappeln. Wenn in den Bauerschaften ansässige Gewerbebetriebe erweitern möchten, ist das nicht so einfach. Mit dem Erlass einer sogenannten Außenbereichssatzung kann die Gemeinde aber helfen. Drei solcher Vorgänge haben Rat Westerkappelner und Verwaltung aktuell auf dem Tisch. In einem Fall stellt sich die Gemeinde jedoch quer. Denn die Firma hat bereits mit dem Bauen begonnen – ohne Genehmigung. Jetzt droht der Abriss des Gebäudes.