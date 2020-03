Mettingen/Westerkappeln/Rheine. Zwei Männer im Alter von 27 und 29 Jahren mussten sich vor dem Schöffengericht in Rheine für drei Einbrüche in Privathäuser in Mettingen und Westerkappeln verantworten, die sie am 20. Dezember vergangenen Jahres morgens binnen kurzer Zeit verübt hatten. Sie wurden aus der Untersuchungshaft vorgeführt.

