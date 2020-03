Westerkappeln. Internationale Kunst auf dem „platten Land“ – das war vor knapp 20 Jahren, als Professor Raimund Beckmann zusammen mit Galeristen und Künstlern erstmals Skulpturen aus Simbabwe nach Westerbeck holte, beinahe sensationell. Heute erinnern einige Kunstwerke auf dem Kulturhof am Burgweg an die spektakulären Ausstellungen. Diese sind mittlerweile Geschichte, der Kulturbetrieb ist aber mit einer Vielzahl an Konzerten im Galerie-Café munter weitergegangen.

