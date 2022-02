In Riesenbeck mussten Einsatzkräft im vergangenen Jahr ein Kind aus dem Wasser retten. (Archivfoto) FOTO: Heinrich Weßling Zahl der Alarmeinsätze steigt weiter 2021 deutlich weniger Krankentransporte im Tecklenburger Land Von Frank Klausmeyer | 28.02.2022, 18:00 Uhr

Die Einsätze der Rettungswachen in Ibbenbüren, Hopsten und Westerkappeln sind im vergangenen Jahr zurückgegangen. Beim Rettungsdienst in Mettingen sind die Zahlen dagegen durch die Decke geschossen. Warum ist das so?