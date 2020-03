Jetzt anmelden fürs „Born to be wild“-Camp in Westerkappeln-Seeste CC-Editor öffnen

Scoutspiele im Wald machen besonders viel Spaß. Foto: Natur unterwegs/Ins Freie

Westerkappeln. Auch wenn vielen der Sinn momentan nicht nach Freizeitaktivitäten steht, dürfte sich die Lage in einigen Monaten hoffentlich wieder normalisiert haben. Und darum darf schon jetzt an die großen Ferien gedacht werden. Teens, die einen abenteuerlichen, klimaneutralen Urlaub vor der Haustür verbringen möchten, sind dann beim „Born to be wild“-Camp in Westerkappeln-Seeste genau am richtigen Platz.