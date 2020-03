Westerkappeln. Die Gemeinde Westerkappeln schränkt das öffentliche Leben weiter ein. Am Montag hat auch Bürgermeisterin Annette Große-Heitmeyer eine Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus unterzeichnet.

