Auf Abstrichtour: Dr. Steffen Grüner aus Westerkappeln. Foto: privat

Westerkappeln. Dr. Steffen Grüner und seine Kollegen in der Gemeinschaftspraxis an der Wilkenkampstraße in Westerkappeln haben im Moment mit dem Thema Corona mehr zu tun als ihnen lieb ist. Dabei gibt es bis jetzt (Stand Mittwochmmorgen) erst einen bestätigten Fall in der Gemeinde.